رسمياً.. تضمين “المنحة التشجيعية” للادباء والصحفيين في الموازنة

2023/05/30 | 22:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الثقافة، اليوم الثلاثاء، تضمين “المنحة التشجيعية” للادباء والصحفيين في الموازنة الاتحادية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد العلياوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”تم تضمين مبلغ المكافأة التشجيعية للادباء والصحفيين ضمن قانون الموازنة”، لا فتا الى انه “لم يتم الكشف عن تفاصيل المبلغ المخصص والعدد الكلي للمستفيدين حتى الان”.وعزا سبب ذلك، الى “التفصيلات تعود لوزارة المالية حصراً”.واوضح العلياوي، ان “ما يعني وزارة الثقافة تقديمها للمبلغ كجزء من ميزانية وزارة الثقافة لانه لم يكن معمول به منذ سنوات، حيث ذهبت الوزارة الى ترتيب كارتات الصرف وتحديد قاعدة البيانات”.

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