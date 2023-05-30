في ديالى.. قيادي بالفتح يطالب برفع “السرية” عن 6 ملفات “حساسة”

2023/05/30 | 22:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب القيادي في تحالف الفتح صادق جعفر الحسيني، اليوم الثلاثاء، برفع السرية عن ست ملفات حساسة في محافظة ديالى.

وقال الحسيني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” الاجهزة الامنية حققت نتائج مهمة في تعقب خلايا متطرفة واخرى اجرامية في محافظة ديالى خلال الاشهر الماضية وضبطت وثائق ومستندات خطيرة جدا”.

وطالب القيادي بالفتح بـ “رفع السرية عن 6 ملفات حساسة تتعلق بديالى أبرزها جهة ارتباطات المجاميع الارهابية ومموليها والاهداف غير المعلنة لها، فضلا عن بيان حظر حزب البعث المقبور وامكانية أن تشن خلاياه هجمات اجرامية”.

واشار الى أن” الرأي العام في ديالى من حقه معرفة خفايا المشهد الامني ومن يحاول ايذاءه وماهي الجهات الداعمة للإرهاب ومصدر نزيف الدماء”.

وشهدت محافظة ديالى في الآونة الأخيرة نزاعات مسلحة وخروقات امنية، اسفرت عن وفاة العشرات من المواطنين الأبرياء بينهم نساء وأطفال، فيما شكلت الجهات الأمنية لجاناً تحقيقية لمعرفة أسباب وقوع هذه الجرائم، الا انه لم يتم اعلان نتائج التحقيقات حتى اللحظة.

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