"كل الطرق تؤدي إلى السعودية".. أنباء عن موافقة ميسي على الانتقال للهلال

2023/05/30 | 22:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر موقع FootMercato الرياضي أن رحيل نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن باريس سان جرمان لم يعد مجال شك، مشيرا إلى أن والده ووكيل أعمال قد وافق بالفعل على صفقة خيالية لانتقال اللاعب الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات إلى نادي الهلال السعودي مقابل 1.2 مليار يورو

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