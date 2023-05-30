خرق‭ ‬واعد‭ ‬في‭ ‬البحوث‭ ‬لعلاج‭ ‬انفصام‭ ‬الشخصية

2023/05/30 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حادثة‭ ‬مقتل‭ ‬ممرضة‭ ‬تعيد‭ ‬مرض‭ ‬الذهان‭ ‬الى‭ ‬الواجهة‭ ‬في‭ ‬فرنسا باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬لم‭ ‬يُسجَّل‭ ‬أي‭ ‬تقدم‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬بشأن‭ ‬انفصام‭ ‬الشخصية‭ (‬الفصام‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬مرض‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬واجهة‭ ‬الأخبار‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬أخيراً‭ ‬إثر‭ ‬مقتل‭ ‬ممرضة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬أحد‭ ‬المصابين‭ ‬بهذا‭ ‬الاضطراب‭ ‬الذهني‭… ‬غير‭ ‬أن‭ ‬جزيئات‭ ‬جديدة‭ ‬قد‭ […]

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