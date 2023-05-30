2023/05/30 | 22:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حادثة مقتل ممرضة تعيد مرض الذهان الى الواجهة في فرنسا باريس (أ ف ب) – على مدى السنوات الماضية، لم يُسجَّل أي تقدم بارز في البحوث العلمية بشأن انفصام الشخصية (الفصام)، وهو مرض عاد إلى واجهة الأخبار في فرنسا أخيراً إثر مقتل ممرضة على يد أحد المصابين بهذا الاضطراب الذهني… غير أن جزيئات جديدة قد […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خرق واعد في البحوث لعلاج انفصام الشخصية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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