الشباك الخفية..أشباح قاتلة للحيوانات البحرية

2023/05/30 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بريست‭ (‬فرنسا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تشكّل‭ “‬الشِباك‭ ‬الخفية‭” ‬التي‭ ‬تُشبّخ‭ ‬بالأشباح،‭ ‬وسواها‭ ‬من‭ ‬معدات‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ ‬التي‭ ‬يفقدها‭ ‬أصحابها‭ ‬أو‭ ‬يتركونها،‭ “‬أدوات‭ ‬قاتلة‭” ‬تنتشر‭ ‬في‭ ‬البحار‭ ‬والمحيطات،‭ ‬إذ‭ ‬تُضحي‭ ‬بمثابة‭ ‬أفخاخ‭ ‬للحيوانات‭ ‬البحرية،‭ ‬وتُلوِّث‭ ‬الشواطئ‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬بعضها‭ ‬قد‭ ‬يصبح‭ ‬أحياناً‭ ‬مادة‭ ‬للعرض‭ ‬في‭ ‬المتاحف‭ ‬بعد‭ ‬إعادة‭ ‬تدويرها‭.‬ وهذه‭ ‬المشكلة‭ ‬قائمة‭ […]

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