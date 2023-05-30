نخب‭ ‬تتفاعل‭ ‬مع‭ ‬الدعوة‭ ‬لتأسيس‭ ‬مجلس‭ ‬أعلى‭ ‬للثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬بالعراق‭ ‬

2023/05/30 | 22:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بديل‭ ‬ثقافي‭ ‬يتجاوز‭ ‬المؤسسات‭ ‬الراكدة‭ ‬والمتراصفة‭ ‬على‭ ‬الهامش الزمان‭ – ‬عدنان‭ ‬أبوزيد‭ ‬ تفاعلت‭ ‬نخب‭ ‬ثقافية‭ ‬وأدبية‭ ‬مع‭ ‬دعوة‭ ‬الروائي‭ ‬العراقي‭ ‬المغترب‭ ‬د‭.‬فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام،‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬تأسيس‭ ‬مجلس‭ ‬أعلى‭ ‬للثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬يتولى‭ ‬رسم‭ ‬السياسات‭ ‬العامة‭ ‬التي‭ ‬تخص‭ ‬الثقافة‭ ‬العراقية‮»‬‭.‬ وكان‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬عموده‭ ‬اليومي‭ ‬المعروف‭ ‬بعنوان‭ (‬توقيع‭) ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬الزمان‭ […]

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