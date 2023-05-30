2023/05/30 | 22:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بديل ثقافي يتجاوز المؤسسات الراكدة والمتراصفة على الهامش الزمان – عدنان أبوزيد تفاعلت نخب ثقافية وأدبية مع دعوة الروائي العراقي المغترب د.
فاتح عبد السلام، لـ «تأسيس مجلس أعلى للثقافة والفنون يتولى رسم السياسات العامة التي تخص الثقافة العراقية».
وكان عبد السلام قد قال في عموده اليومي المعروف بعنوان (توقيع) في صحيفة الزمان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نخب تتفاعل مع الدعوة لتأسيس مجلس أعلى للثقافة والفنون بالعراق ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فاتح عبد السلام، لـ «تأسيس مجلس أعلى للثقافة والفنون يتولى رسم السياسات العامة التي تخص الثقافة العراقية».
وكان عبد السلام قد قال في عموده اليومي المعروف بعنوان (توقيع) في صحيفة الزمان […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نخب تتفاعل مع الدعوة لتأسيس مجلس أعلى للثقافة والفنون بالعراق ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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