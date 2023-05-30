مركز كمرك المنذرية الحدودي يعيد ارساليات مواد غذائية الى الجانب الايراني

2023/05/30 | 22:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، عن قيام مركز كمرك المنذرية الحدودي باعادة ارساليات ( مقطعات دجاج ) و ( كبدة دجاج ) و بوزن اجمالي ( ٩٧ ) طن الى الجانب الايراني و ذلك لمخالفتها الشروط و الضوابط الاستيرادية النافذة.و اشارت الهيئة، في بيان وتلقته ايرث نيوز ان “عملية الاعادة تمت […]

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