اقتصادي: ركود يضرب الأسواق العراقية بسبب التأخر في إقرار الموازنة

2023/05/30 | 22:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية، علي دعدوش، أن الركود ضرب الأسواق بسبب التأخر في إقرار الموازنة المالية للعام 2023.

وقال دعدوش لـ "الاقتصاد نيوز"، إن "ركودا حادا ضرب الأسواق بسبب التأخر في إقرار الموازنة المالية لعام 2023، ويعود التأخير بسبب الخلافات مع إقليم كردستان، والمشكلة في تصدير نفط الإقليم عبر جيهان بالإضافة الى أنها موازنة لثلاثة أعوام متتالية".

وأكد أنه من "الضروري إيجاد حلول آنية، لتمرير الموازنة كونها تعنى بالفقراء والكسبة قبل التجار والمستوردين"، لافتا الى أن "الحل هو إيجاد توافق سياسي بين المركز والاقليم على أن التصدير من خلال سومو".

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