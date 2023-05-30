2023/05/30 | 22:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GsevPyqs2xw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جهود أميركية عراقية للتنسيق حول ملف إعادة نازحي مخيم الهول) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جهود أميركية عراقية للتنسيق حول ملف إعادة نازحي مخيم الهول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).