محافظة بغداد تحدد تسعيرة الأمبير لشهر حزيران للمولدات

2023/05/30 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، تسعيرة أمبير المولدات الأهلية لشهر حزيران المقبل.

وقالت المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تقرر ان تكون تسعيرة الأمبير لشهر حزيران المقبل، للمولدات الأهلية والحكومية وفق مايلي: تسعيرة التشغيل (العادي) من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 1 ليلاً بـ 6 آلاف دينار".

وأضافت "اما تسعيرة التشغيل الليلي من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة السادسة صباحاً بـ9 آلاف دينار".

وتابعت أن "تسعيرة التشغيل الذهبي بـ 12 ألف دينار".

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