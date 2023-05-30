بالوثيقة.. شاخوان عبد الله يطلب مناقلة 1.2 ترليون دينار في الموازنة لرواتب الاقليم

2023/05/30 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجّه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، طلباً إلى اللجنة المالية النيابية، بإجراء مناقلات مالية لتأمين إعادة الرواتب المدخرة لموظفي إقليم كردستان.

وبحسب كتاب رسمي موجه من شاخوان عبد الله طلب فيه من اللجنة المالية حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه "الموافقة على مناقلة مبلغ لا يقل عن 1.2 تريليون دينار من كل سنة مالية لحين تسديد كامل المبالغ المدخرة من مقدار المبالغ المتفق على مناقلتها من قبل لجنتكم بواقع 100 مليار دينار شهرياً".

وأكد عبد الله، على "تثبيت المبلغ في الموازنة والتزام الحكومة الاتحادية بتنفيذ المناقلة ضمن بنود الموازنة على امل إعادة كامل المبالغ المدخرة في الموازنات المقبلة".

يذكر ان وزارة المالية والإقتصاد في حكومة إقليم كردستان أكدت، الثلاثاء، صعوبة دفع نسبة من الرواتب المدخرة للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم للسنوات الماضية.

يشار الى ان محادثات خلف الاعلام تجري بين قوى ائتلاف الدولة والحزب الديمقراطي الكردستاني لحسم الخلاف على المادتين الخاصتين باقليم كردستان 13 و14 في الموازنة.

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