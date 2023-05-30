الرافدين يحذر الزبائن من تداول عملات مسحوبة

2023/05/30 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، زبائنه من تداول العملات المسحوبة ومن صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي بإسمه تزعم المصادقة على القروض.

وقال بيان للمصرف، تلقته (بغداد اليوم)، ان "المصرف يحذر الزبائن من تداول العملات المسحوبة وتحديدا الروبل البيلاروسي والبوليفار الفنزولي والتي تتم من خلالها عمليات النصب والاحتيال على الجمهور".

واضاف البيان، ان "كما يحذر من صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي انتمائها للمصرف لقيامها بتمشية معاملات منح القروض وتقوم بنشر صور تتضمن اسماء مواطنين تزعم بانه تمت المصادقة عليهم من المصرف لغرض منحهم القروض".

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