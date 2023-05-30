2023/05/30 | 23:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: F53U8kQPSxw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تعليم البنت حرام ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل تعليم البنت حرام ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).