2023/05/30 | 23:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: n1wIvGO5bD4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو التاسعة : ساعة الشعب العراقي بتاريخ 30-5-2023) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ستوديو التاسعة : ساعة الشعب العراقي بتاريخ 30-5-2023) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).