"لا أهتم وتاريخي موجود".. جوزيه مورينيو يكشف موقفه من انتقادات موجهة إليه

2023/05/30 | 23:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما الإيطالي، إنه لا يهتم بالانتقادات الموجّهة إليه، قبل نهائي مسابقة الدوري الأوروبي، التي تجمع فريقه مع إشبيلية الإسباني.

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