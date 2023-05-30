2023/05/30 | 23:10 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: Wic-wy3AvwM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحزب الديمقراطي الكردستاني لن يصوت على الموازنة في هذه الحالة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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