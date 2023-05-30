الاتحاد يتهم الديمقراطي بتهريب 200 شاحنة نفط يومياً

2023/05/30 | 23:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، الثلاثاء، عن استمرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بتهريب النفط ، فيما اكد ان حسم ملف انهاء التهريب يكمُن في إيجاد انابيب بديلة للتصدير غير الموجودة في كردستان.

وقال يزيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الديمقراطي يعمل على تهريب النفط عن طريق الشاحنات، حيث يتم تهريب اكثر من 200 شاحنة يومياً”، داعياً الى ان “الحكومة المركزية الى الاسراع في السيطرة على تصدير النفط عبر الشركة الوطنية سومو”.

وتابع، ان “المدعو منصور بارزاني، والمقرب من العائلة الحاكمة يسيطر على تهريب النفط من حقلي خورملة وعين زالة، ولا تعود الواردات الى الحكومة المركزية او تسجل في حكومة كردستان”، لافتا الى ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني مستمر في تهريب النفط لغاية الان”.

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