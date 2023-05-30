2023/05/30 | 23:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تشير دراسة حديثة إلى أن الذين يتبعون نظاما غذائيا غنيا بالفلافانول الموجود في الشاي والتفاح والتوت، قد يكونون أقل عرضة للإصابة بفقدان الذاكرة المرتبط بالعمر.ووجدت دراسة استمرت ثلاث سنوات شملت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكون في الشاي والتفاح والتوت يمكن أن يقي من فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر المركز الخبري الوطني.

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