اردوغان للسوداني: نرغب بالعمل المشترك والارتقاء بالعلاقات

2023/05/30 | 23:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الرئيس التركي رجب...

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