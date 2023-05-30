2023/05/30 | 23:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OksKW3gR4I8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قمة الصدارة والقاع تشتعل في دورينا | #وقت_إضافي مع هشام محمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قمة الصدارة والقاع تشتعل في دورينا | #وقت_إضافي مع هشام محمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).