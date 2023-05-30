أربيل يهزم الجوية في دوري الكرة الممتاز

2023/05/30 | 23:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن فريق أربيل، اليوم الثلاثاء، من

هزيمة نظيره القوة الجوية في دوري الكرة

الممتاز

وسجل فريق أربيل هدفين عبر ايمانوئيل

ارنولد وجاسم محمد.





وبهذه النتيجة يبقى القوة الجوية في

المركز الثاني برصيد 62

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