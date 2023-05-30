2023/05/30 | 23:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بادرت العتبة الحسينية المقدسة بدعم

ملف اقامة منافسات بطولة غرب اسيا

الاولمبية دون (23) عاما التي قرر الاتحاد

الاسيوي لكرة القدم اقامة جانب من

منافساتها في محافظة كربلاء المقدسة،

وتكفلت بزراعة خمسة الا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو:العتبة الحسينية تدعم بطولة غرب اسيا وتساهم بزراعة محيط ملعب كربلاء الدولي بـ(5) الاف متر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو:العتبة الحسينية تدعم بطولة غرب اسيا وتساهم بزراعة محيط ملعب كربلاء الدولي بـ(5) الاف متر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).