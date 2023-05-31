العزم يشدد على وحدة العراق ويبحث تحالفات انتخابات المحافظات

2023/05/31 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

‏عقدت الهيئة السياسية لتحالف العزم إجتماعها الدوري بحضور رئيس التحالف (مثنى السامرائي) ورئيس الهيئة السياسية وأعضاء الهيئة السياسية ورؤساء الأحزاب المؤسسين لتحالف العزم في منزل خالد العبيدي مساء اليوم (الثلاثاء).

‏وذكر المكتب الاعلامي للتحالف تلقته (بغداد اليوم)، ان "الاجتماع ناقش مجمل الشأن السياسي العام واهمية الحفاظ على وحدة واستقرار العراق، والنظام السياسي فيه والتنسيق المشترك بين القوى السياسية، لتحقيق هذا الهدف، والتأكيد على ضرورة المساهمة في استكمال متطلبات اقرار الموازنة العامة وظروف الانتخابات المقبلة وطبيعة التحالفات في عموم المحافظات".

‏وأكد الإجتماع على "أهمية تعزيز والتعاون والتنسيق بين أعضاء التحالف، وتبادل الآراء والمعلومات".

وشدد على، أن "التحالف يستمد قوته من التناغم والتعاون بين جميع أعضائه، ويعمل على تحقيق مصالح الشعب العراقي وضمان استقرار البلاد وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات".

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