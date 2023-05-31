مخفر حدودي عراقي مع السعودية يتعرض لرشقات بنيران داعش

2023/05/31 | 00:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، بتعرض مفخر حدودي عراقي مع السعودي الى رشقات بنيران مسلحين يعتقد انهم ينتمون لداعش الارهابي.

ونفى المصدر لـ(بغداد اليوم) :"وجود أي تعرض على مخفر عراقي بين العراق والسعودية".

وأوضح ان "الحاصل هو رشقة اطلاقات نارية مرت من فوق المخفر الحدودي التابع لحرس الحدود يعتقد من عناصر تابعة لداعش دون تسجيل اصابات تذكر".

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