كحول فاسد يودي بـ 7 أشخاص في المغرب

2023/05/31 | 00:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي سبعة أشخاص حتفهم جراء تناولهم كحولا فاسدا في المغرب، بينما أوقفت الشرطة شخصين يشتبه تورطهما في بيعه، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية الثلاثاء.

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