التربية: 600 ألف طالب سيؤدون امتحانات الثالث المتوسط.. وهذه طبيعة الأسئلة

2023/05/31 | 00:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة التربية، اكمال جميع الاستعدادات للامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط التي تنطلق في الأول من حزيران المقبل “الخميس المقبل” وتنتهي في 17 من نف الشهر.وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “تم تحديد ساعات قطع خدمة الانترنت خلال الامتحانات الوزارية للمرحلة المتوسطة من الساعة الرابعة فجرا حتى ٨ صباحاً”.وبين ان “عدد المراكز الامتحانية في عموم البلاد ستبلغ أكثر من ٦٨٠٠ مركز امتحاني”.وأضاف السيد “تم عقد اجتماع رفيع المستوى يوم أمس لإكمال جميع الاستعدادات اللوجستية والخدمية لانجاح الامتحانات”.ولفت الى انه “سيكون هناك مراعاة للمستوى العقلي والعلمي للطلبة في الأسئلة وستكون من داخل المناهج المقررة”.وأشار الى ان “الطلاب الذين سيخوضون الامتحانات سيتجاوز عددم الـ٦٠٠ الف طالب”.

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