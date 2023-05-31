أهلي جدة يكشف عن تطور جديد حول قرار منع النادي من تسجيل اللاعبين في سوق الانتقالات

2023/05/31 | 00:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي أهلي جدة السعودي، الثلاثاء، عن إيقاف قرار منع النادي من تسجيل اللاعبين لفترتين نظاميتين، حتى صدور قرار نهائي فيما يتعلق بقضية لاعب الفريق السابق لويس غرابان.

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