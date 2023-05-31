الجيش الأمريكي: مقاتلة صينية تنفذ مناورة عدائية قرب طائرة عسكرية أمريكية (فيديو)

2023/05/31 | 00:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن مقاتلة صينية نفذت مناورة “عدوانية غير ضرورية” بالقرب من طائرة عسكرية أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي.وقالت القيادة العسكرية الأمريكية المسؤولة عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان، إن الطائرة الصينية من طراز J-16 نفذت المناورة الأسبوع الماضي، وأجبرت الطائرة الأمريكية RC-135 […]

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