الاتحادية‭ ‬ترد‭ ‬شكوى‭ ‬ضد‭ ‬بارزاني‭ ‬وتقر‭ ‬عدم‭ ‬دستورية‭ ‬تمديد‭ ‬برلمان‭ ‬الإقليم

2023/05/31 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحزب‭ ‬الديمقراطي‭:‬ندعو‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬دعم‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬موعدها بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العراقية‭ ‬العليا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قراراً‭ ‬بعدم‭ ‬دستورية‭ ‬تمديد‭ ‬عمل‭ ‬برلمان‭ ‬كردستان‭ ‬لعام‭ ‬إضافي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬جدّد‭ ‬لنفسه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬معتبرةً‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬القرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬عنه‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬المدة‭ ‬‮«‬باطلة‮»‬‭.‬‮ ‬ فيما‭ ‬الأجواء‭ ‬عادت‭ ‬للتلبد‭ ‬بين‭ ‬أربيل‭ ‬وبغداد‭ ‬بعد‭ ‬تعديل‭ ‬فقرات‭ ‬في‭ […]

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