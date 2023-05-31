2023/05/31 | 00:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحزب الديمقراطي:ندعو جميع المؤسسات دعم الانتخابات في موعدها بغداد- عبدالحسين غزال أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الثلاثاء قراراً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدّد لنفسه في العام 2022، معتبرةً أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة «باطلة». فيما الأجواء عادت للتلبد بين أربيل وبغداد بعد تعديل فقرات في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحادية ترد شكوى ضد بارزاني وتقر عدم دستورية تمديد برلمان الإقليم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحادية ترد شكوى ضد بارزاني وتقر عدم دستورية تمديد برلمان الإقليم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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