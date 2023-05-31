الوضوح‭ ‬يقطع‭ ‬طريق‭ ‬الاتهامات

2023/05/31 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام حين‭ ‬كنتُ‭ ‬أصغي‭ ‬الى‭ ‬كلمة‭ ‬رئيس‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬في‭ ‬ملتقى‭ ‬مفتوح‭ ‬ببغداد‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع،‭ ‬شعرت‭ ‬أنّ‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬هو‭ ‬مرحلة‭ ‬تختلف‭ ‬عمّا‭ ‬سبقها،‭ ‬وانّ‭ ‬ذلك‭ ‬الحديث‭ ‬المباشر‭ ‬أمام‭ ‬النُخَب‭ ‬كانت‭ ‬بمثابة‭ ‬إجابات‭ ‬ساطعة‭ ‬الوضوح‭ ‬عن‭ ‬أسئلة‭ ‬محددة‭ ‬ومثيرة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينطق‭ ‬بها‭ ‬سائلوها‭ ‬عن‭ ‬مستقبل‭ […]

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