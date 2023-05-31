2023/05/31 | 00:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام حين كنتُ أصغي الى كلمة رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في ملتقى مفتوح ببغداد قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، شعرت أنّ ما بعد هذا الكلام هو مرحلة تختلف عمّا سبقها، وانّ ذلك الحديث المباشر أمام النُخَب كانت بمثابة إجابات ساطعة الوضوح عن أسئلة محددة ومثيرة، قبل أن ينطق بها سائلوها عن مستقبل […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوضوح يقطع طريق الاتهامات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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