حرب‭ ‬العاصمتين‭ ‬تشتعل‭ ‬وبوتين‭:‬كييف‭ ‬ترد‭ ‬على‭ ‬قصفنا‭ ‬مقر‭ ‬استخباراتهم

2023/05/31 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موقف‭ ‬أمريكي‭ ‬ضد‭ ‬الهجمات‭ ‬داخل‭ ‬روسيا‭ ‬ موسكو‭- ‬ستوكهولم‭ – ‬الزمان‭- ‬كييف‭ -‬اف‭ ‬ب‭ -‬ تبادلت‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬امس‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬العاصمتين‭ ‬بالصواريخ‭ ‬والمسيرات، واعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تؤيد‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجمات‭ ‬داخل‭ ‬روسيا‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬ضربات‭ ‬بمسيرات‭ ‬استهدفت‭ ‬مبان‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬موسكو،‭ ‬لكنها‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭.‬ وقال‭ ‬متحدث‭ […]

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