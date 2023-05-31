2023/05/31 | 00:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- موقف أمريكي ضد الهجمات داخل روسيا موسكو- ستوكهولم – الزمان- كييف -اف ب - تبادلت روسيا وأوكرانيا امس ضربات على العاصمتين بالصواريخ والمسيرات، واعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنها لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا وذلك عقب ضربات بمسيرات استهدفت مبان عالية في موسكو، لكنها قالت إن روسيا تتحمل مسؤولية الحرب مع أوكرانيا. وقال متحدث […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرب العاصمتين تشتعل وبوتين:كييف ترد على قصفنا مقر استخباراتهم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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