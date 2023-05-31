حريق ببناية

2023/05/31 | 00:39 - المصدر: وكالة نون

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أعلنت مديرية الدفاع المدني في كربلاء،

يوم الثلاثاء، عن انقاذ 9 مواطنين من

حريق اندلع في بناية تجارية "مخالفة"

مخصصة للأطباء، وسط المحافظة.

وقالت المديرية في بيان صحفي إنه "تم

اخماد حريق اندلع في

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