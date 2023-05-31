الدوري الممتاز... نادي الشرطة يتصدر بعد الفوز على زاخو

2023/05/31 | 00:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر فريق نادي زاخو امام ضيفه فريق نادي

الشرطة ،مساء اليوم الثلاثاء، ضمن

منافسات الجولة 31 من الدوري العراقي

الممتاز لكرة القدم.

و جرت المباراة في الساعة السابعة مساءً

على ملعب زاخو، وانتهت بفوز الشرط

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