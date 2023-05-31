2023/05/31 | 00:45 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حفل على متن طائرة.. تامر حسني يفاجئ مسافرين بالغناء) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: bZ4AojtpAUM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حفل على متن طائرة.. تامر حسني يفاجئ مسافرين بالغناء) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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