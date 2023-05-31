2023/05/31 | 00:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -cE4iJC-ogM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السياسي المستقل سنان السعدي : مجلس النواب العراقي عبارة عن مسرح دمى يتم تحريكه) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السياسي المستقل سنان السعدي : مجلس النواب العراقي عبارة عن مسرح دمى يتم تحريكه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).