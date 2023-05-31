"الدهينة والذكاء الاصطناعي" بحفل "مهيب" في بغداد الشهر المقبل

2023/05/31 | 00:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤيد اللامي برنامج حفل عيد الصحافة الوطنية في العراق المقرر في 15 من شهر حزيران المقبل.

وقال اللامي في تصريح صحفي متلفز :"البرنامج سيكون حافلاً بالفعاليات الاعلامية والثقافية والأدبية بحضور ووزراء ثقافة واعلام عرب بينهم خليجيون مع دعوة ما لايقل عن 150 اعلامياً وصحفياً ورؤساء تحرير من مختلف الدول العربية وحتى الأجنبية".

وأوضح ان "الحفل سيكون برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وسيستمر لأربعة أيام".

كما يتضمن الحفل وفقاً للامي "تكريماً لشهداء الصحافة العراقية وخاصة خلال حرب التحرير من داعش من عام 2014 الى 2017".

وأشار الى ان "الاحتفال المركزي سيقام في قاعة الزوراء بفندق الرشيد ومهرجان المحافظات في متنزه الزوراء، أما الاحتفال الجماهيري في المركز الثقافي والاجتماعي الف ليلة وليلة، فضلا عن استضافة اجتماعات المكتب الدائم والامانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب".

ولفت نقيب الصحفيين الى ان "الاحتفال سيشهد ولأول مرة عرضاً من الذكاء الاصطناعي" مشيرا الى ان "مهرجان المحافظات سيتخلله عروضاً يمثل كل محافظة ويجسد تراثها وتقديم ما تتميز به فمثلاً ممثلو ديالى في المهرجان سيجلبون طناً من البرتقال وتوزيعه على الحضور باعتباره رمزاً زراعياً تشتهر به المحافظة وكذلك النجف ستعرض حلوياتها الشهيرة المعروفة بـ(الدهينة)، وهكذا بالنسبة لباقي المحافظات".

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