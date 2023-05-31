خوري تزعم حملها من الفنان النابلسي والأخير يرد بآية قرآنية

2023/05/31 | 00:52 - المصدر: بغداد اليوم

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وفي وقت سابق، أثارت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السورية أنجي خوري ضجة كبيرة، بعد زعمها أنها حامل من الفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي.





وعبر حسابها في "تيك توك"، نشرت أنجي خوري مقطع فيديو تستعرض فيه بطنها المنتفخ، حيث ادعت أن والد طفلها هو أدهم نابلسي.





وعلى حسابها في إنستغرام، حذفت أنجي خوري بداية جميع صورها الجريئة من الحساب واستبدلتها بصور للنابلسي ولجنينها (صور سونار)، وصور لها بالحجاب، حيث ادعت أنها تحجبت بسبب نابلسي، ولقطات لها مرتدية الحجاب.





في حين عادت خوري وحذفت عددا كبيرا من الصور التي نشرتها، من بينها صور الجنين، وصور أدهم.





من جانبه رد النابلسي على مزاعم خوري عر منشور له على صفحته في الفيسبوك :"لحظة الوقوف أمام ربّ العالمين يوم القيامة هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكان همّه أن يرضي ربّ العالمين".

وأضاف "في نفس الوقت هي لحظة صعبة ومؤلمة لكل شخص كان بعيداً عن ربّ العالمين وقام بنشر كل شيءٍ يغضب ربّ العالمين وكان يؤذي النّاس ويفتري عليهم".

ونوه النابلسي الى انه "عادةً لا أحبّ أن أردّ على الإشاعات، والتي يجب علينا جميعاً أن لا نهتمّ بوجودها لأنّ مروّجيها لا يريدون إلّا الشّهرة والفتنة بين النّاس، وهذه المرّة سيكون ردّي الأوّل والأخير على هذه الإشاعات بأنّها ليست صحيحة".

واختتم الفنان رده بآية من القرآن :"يقول الله تعالى { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن جَاۤءَكُمۡ فَاسِقُۢ بِنَبَإࣲ فَتَبَیَّنُوۤا۟ أَن تُصِیبُوا۟ قَوۡمَۢا بِجَهَـٰلَةࣲ فَتُصۡبِحُوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلۡتُمۡ نَـٰدِمِینَ}".

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