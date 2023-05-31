الشرطة يستعيد الصدارة والجوية يتحول وصيفاً بسقوط مفاجئ

2023/05/31 | 00:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

خطف الشرطة فوزا ثمينا من مستضيفه زاخو بنتيجة (1-0) مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة 31 من الدوري العراقي الممتاز.

وتمكن قائد الشرطة علاء عبد الزهرة من إحراز هدف الانتصار الوحيد في الدقيقة 7.

وتقدم الشرطة لصدارة الترتيب مؤقتا برصيد 64 نقطة، وبقي زاخو عند 33 نقطة في المركز 16.

وفي مباراة ثانية حقق النفط فوزا صعبا على الكرخ (3-2) بملعب الشعب الدولي، ضمن الجولة نفسها.

تقدم النفط عن طريق دينيس أنتوي في الدقيقة 2، ثم سجل اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وقلص جعفر كاظم النتيجة بهدف للكرخ في الدقيقة 53، قبل أن يضيف اللاعب ذاته هدف التعادل في الدقيقة 74.

وفي اللحظات الأخيرة من عمر المباراة أتم دينيس ثلاثيته (هاتريك) في شباك الكرخ في الدقيقة 90+1 ليمنح النفط فوزا ثمينا.

رفع النفط رصيده للنقطة 30 بالمركز 18، وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 42 بالمركز التاسع.

واستضاف ملعب النجف الدولي مباراة نفط الوسط وضيفه نفط البصرة وانتهت بالتعادل السلبي.

ورفع نفط الوسط رصيده للنقطة 34 بالمركز 15، فيما أصبح رصيد نفط البصرة 37 نقطة بالمرتبة 14.

وفي ختام مباريات اليوم سقط القوة الجوية أمام مضيفه أربيل 0-2 ليتنازل الصقور عن الصدارة الى الشرطة (القيثارة) ويكون (الجوية) وصيفاً.

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