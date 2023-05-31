2023/05/31 | 01:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة الأمريكية بمنطقة المحيطين الهندي والهادي (إندوباكوم)، الثلاثاء، في بيان، أن طائرة مقاتلة صينية نفذت "بمناورة عدوانية غير ضرورية" خلال اعتراض طائرة استطلاع أمريكية في المجال الجوي الدولي فوق بحر الصين الجنوبي الأسبوع الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: مقاتلة صينية نفذت "مناورة عدوانية" قرب طائرة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: مقاتلة صينية نفذت "مناورة عدوانية" قرب طائرة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).