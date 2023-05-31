هل ينهي قانون الضمان الصحي الجديد معاناة المواطنين؟

2023/05/31 | 01:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف يمكن تحسين البنية التحتية للنظام الصحي في العراق؟ وما هي تحديات النظام الصحي في العراق بعد إطلاق الاستمارة الإلكترونية؟

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