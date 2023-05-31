2023/05/31 | 01:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف الديوانية، فوزا قاتلا من ضيفه

الصناعة بنتيجة (2-1)، في المباراة التي

جرت مساء اليوم الثلاثاء بملعب النجف

الدولي، في ختام الجولة 31 من الدوري

العراقي الممتاز.

وشهد الصراع بين متذيلي الترتيب أحداثا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية ينهي خصاما طويلا مع الانتصارات على حساب الصناعة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية ينهي خصاما طويلا مع الانتصارات على حساب الصناعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).