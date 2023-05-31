المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية تمديد عمر برلمان إقليم كوردستان

2023/05/31 | 01:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية

تمديد عمل برلمان إقليم كردستان

رئيس المحكمة الاتحادية: اعتبار الدورة

الخامسة لبرلمان كردستان منتهية وما

صدر بعد التمديد باطل دستورياً

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