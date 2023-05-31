علاوي: العراق مهدد بأزمة اخطر من لبنان .. الموظفون مهددون بالتسريح!

2023/05/31 | 01:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر السياسي العراقي البارز محمد توفيق

علاوي، من ان العراق مهدد بأزمة

اقتصادية ستكون “اخطر” من الازمة التي

تضرب لبنان حاليا، فيما اشار الى أن

السيد مقتدى الصدر قد ينهي اعتزاله

السياسي.

وقال علاوي خلال

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