بطولة تركيا: إيكاردي يقود غلطة سراي للقب الـ23 في تاريخه

2023/05/31 | 01:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول (أ ف ب) – قاد المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي فريقه غلطة سراي الى التتويج بلقب بطل الدوري التركي لكرة القدم للمرة الثالثة والعشرين في تاريخه بتسجيله ثنائية في فوزه على مضيفه أنقرة غوجو 4-1 الثلاثاء في المرحلة الرابعة والثلاثين قبل الأخيرة.وسجل إيكاردي المعار من باريس سان جرمان الفرنسي ثنائيته في الدقيقتين السابعة و38 […]

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