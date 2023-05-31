وزير خارجية أمريكا يتصل بنظيره التركي بشأن انضمام السويد إلى

2023/05/31 | 02:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو على ضرورة انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث أنها مستعدة "الآن" لذلك.

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