2023/05/31 | 02:15 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.عضو اللجنة المالية حسين...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: رغم اللغط ..



الدولة العراقية لا تعرف عدد موظفي الاقليم أولاً على المسلة.

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