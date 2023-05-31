2023/05/31 | 02:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كشف عضو اللجنة المالية سعد عواد، اليوم الثلاثاء، عن تضمين ملف إعادة المفسوخة عقودهم من الأجهزة الأمنية بموازنة 2023.

ظهرت المقالة المالية النيابية تتحدث عن مصير المفسوخة عقودهم في الموازنة أولاً على ايرث نيوز.

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