سامسونج تطرح مفهوم “منزل الترفيه الذكي” مع مجموعتها المذهلة من التلفزيونات الذكية

2023/05/31 | 02:43 - المصدر: بوابة العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفهوم الجديد يجمع تلفزيونات سامسونج الأحدث لعام 2023 بالتعاون مع نخبة من شركاء المحتوى العالميين بغداد، العراق –31 مايو 2023: طرحت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات مفهوم “منزل الترفيه الذكي” (Smart House of Entertainment) في دبي، وتكشف من خلاله كيف تلبي مجموعة تلفزيوناتها الجديدة لعام 2023 احتياجات الحياة العصرية المتطورة للمستهلكين.جاء ذلك خلال فعالية حصرية […]

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