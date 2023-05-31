تحذيرات وتوجيهات بـ

2023/05/31 | 02:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الكوري الجنوبي، صباح الأربعاء، أنّ كوريا الشمالية أطلقت ما وصفته بـ"صاروخ فضائي"، في خطوة فعّلت لوقت قصير أنظمة التحذير من هجوم جوّي في كلّ من العاصمة سيول ومنطقة أوكيناوا اليابانية.

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