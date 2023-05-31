أقدار – هويدة الحسني

2023/05/31 | 02:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هويدة الحسني يقول تعالى في كتابه العزيز (لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون).لا تستعجل القدر فكل شي مكتوب بميعاد لن يتأخر ساعة ولن يتقدم.فقط عليك بالقبول والرضى وترك جلد الذات والسعي الحقيقي بتحقيق الحلم او الهدف الذي لطالما كانت احلام اليقظة تتحدث عنه.[…]

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